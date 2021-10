Nel, Lufthansa, Daimler, Varta: Darauf sollten Anleger jetzt vorbereitet sein!

Anleger blicken mit Spannung auf die nächste Börsenwoche, denn in der abgelaufenen Woche ist einiges passiert. Der Dax rutschte erstmals seit Mai unter 15.000 Zähler, konnte diese Marke aber schnell zurückerobern. Noch spannender ist die Entwicklung bei den Einzelwerten:

Nachdem der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA in den vergangenen Wochen schon neue Aufträge verkünden konnte, hat das Unternehmen jetzt für einen Paukenschlag gesorgt. Denn die Norweger haben mit dem japanischen Handelskonzern ITOCHU eine Absichtserklärung unterzeichnet, zukünftig gemeinsam Wasserstoffprojekte anzugehen (mehr dazu lesen Sie hier).

Auch Varta sorgte für beeindruckende Schlagzeilen. Denn am Kapitalmarkttag gab der Vorstand bekannt, dass Varta in Kürze in das Geschäft mit der E-Mobilität einsteigen will. Noch in diesem Jahr soll die Produktion der V4Drive-Zellen anlaufen, um E-Autos mit Akkus auszustatten (mehr dazu lesen Sie hier).

Die Lufthansa hat in den vergangenen Wochen eine Kapitalerhöhung durchgeführt und neue Aktien im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro ausgegeben. Diese Aktien werden am morgigen Montag erstmals gehandelt. Anleger sollten sich auf heftige Turbulenzen einstellen (mehr dazu lesen Sie hier).

Daimler hat in der vergangenen Woche erstmals seit mehr als fünf Jahren die Marke von 80 Euro überboten! Jetzt fehlt dem Autobauer nur noch ein Wimpernschlag um nach mehr als 20 Jahren endlich das Top aus der Jahrhundert-Hausse zu bezwingen. Dafür müsste der Kurs noch rund zehn Prozent steigen (mehr dazu lesen Sie hier).