Zwölf EU-Staaten fordern Mauern an der Außengrenze Autor: Tichys Einblick | 10.10.2021, 13:34 | | 32 0 | 0 10.10.2021, 13:34 | In einem vierseitigen Brief haben sich zwölf Innenminister der Mitgliedsstaaten an die Europäische Union gewandt. In dem Schreiben, das auf den 7. Oktober datiert, fordern die Minister von der Europäischen Kommission, die Außengrenzen zu verbessern. „Physische Barrieren scheinen eine wirksame Grenzschutzmaßnahme zu sein, die dem Interesse der gesamten EU dient, nicht nur der Mitgliedstaaten der Der Beitrag Zwölf EU-Staaten fordern Mauern an der Außengrenze erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Marco Gallina.

