DARMSTADT (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises ein schnelleres und entschlosseneres Handeln beim Klimaschutz angemahnt. Verheerende Regenfälle in Mitteleuropa sowie sengende Hitze und Waldbrände am Mittelmeer hätten auch den letzten Skeptikern gezeigt, dass der Klimawandel in Europa angekommen sei, sagte Steinmeier am Sonntag bei einem Festakt in Darmstadt. Er übergab bei der Feier den mit insgesamt 500 000 Euro dotierten Preis an die Frankfurter Wissenschaftlerin Katrin Böhning-Gaese und den Greifswalder Forscher Hans Joosten. Der Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gehört zu den höchstdotierten Umweltauszeichnungen Europas.

Die Pandemie und auch das jüngste Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen habe uns spüren lassen, wie verletzlich wir sind, sagte Steinmeier. "Sie haben uns begreifen lassen, dass wir uns sehr in Sicherheit gewiegt haben, dass wir nicht weitermachen können wie bisher." Die Preisträgerin und der Preisträger würden vor Augen führen, dass wir nicht hilflos am Abgrund stehen. "Es gibt keinen Grund, in Angst zu erstarren und auf die Apokalypse zu warten."