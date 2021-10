Hunderte Corona-Tote in Russland - und weiter Hoffnung auf Sputnik V

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Corona-Lage in Russland mit mehr als 900 Toten am Tag, Zehntausenden Neuinfektionen und vergleichsweise niedriger Impfquote kann Präsident Wladimir Putin nicht zufriedenstellen. "Die Zahlen sind sehr schlecht, und tatsächlich löst das Besorgnis aus", sagt Putins Sprecher Dmitri Peskow. Hauptursache für die bisher höchsten Todeszahlen sei die schlechte Impfquote. "Das Virus wird immer bösartiger", sagt Peskow. Bei den Corona-Toten nimmt Russland international längst eine Spitzenstellung ein.

"Nur das Impfen schützt vor dem Tod", mahnt Peskow. Aber viele Russen glaubten weiter nicht den Beteuerungen der Regierung, dass die Impfungen sicher seien. Westliche Impfstoffe sind in Russland nicht zugelassen. Und auch ein möglicher Vertrauensschub durch die seit langem erhoffte EU-Zulassung von Sputnik V bleibt bisher aus.

Der deutsche Diplomat Markus Ederer, Botschafter der Europäischen Union in Moskau, sieht die geringe Impfquote auch als einen Grund, weshalb die EU noch immer nicht die Grenzen komplett öffnet für russische Touristen. Deutschland hat Russland als Hochrisikogebiet eingestuft. Zwar beklagt sich der Machtapparat in Moskau immer wieder darüber, es gebe politische Gründe in der EU dafür, dass Sputnik V - mit Ausnahme von Sonderwegen etwa in Ungarn - nicht zugelassen werde. Ederer aber weist das zurück.

Klar ist vielmehr, dass Russland noch immer die von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und von der Weltgesundheitsorganisation WHO geforderten Unterlagen nicht geliefert hat. Russland selbst sagte sogar eine für Oktober geplante Reise von EMA-Experten wieder ab, "weil man noch nicht so weit sei", wie die Deutsche Presse-Agentur aus westlichen Diplomatenkreisen in Moskau erfuhr.

Es sei nicht das erste Mal, dass Russland Fristen für die von der EMA geforderten Inspektionen nicht einhalte, sagt auch Botschafter Ederer in einem Interview der russischen Tageszeitung "RBK" (Freitag). "Das bremst das Verfahren." Ederer sieht die Lage ähnlich bei der Frage nach einer bisher fehlenden Anerkennung von Sputnik V durch die WHO.