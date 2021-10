Steinhoff: Einstige Lieblingsaktie ist auf einem guten Weg!

Steinhoff zählte 2016/2017 zu den beliebtesten Aktien der Deutschen. Doch nach dem milliardenschweren Bilanzskandal war die Aktie von einem Tag auf den anderen quasi nichts mehr wert. Doch nach dieser schwierigen Zeit kämpft sich der Konzern jetzt langsam aber sicher wieder zurück…

Die Unternehmensführung hat in den vergangenen Monaten mit den zahlreichen Gläubigern einen Vergleich ausgehandelt, der von einem Amsterdamer Gericht bereits bestätigt wurde. Jetzt fehlt noch die Bestätigung von einem südafrikanischen Gericht und Steinhoff kann endlich wieder befreit aufspielen.

An der Börse ist die Aktie nach wie vor ein Pennystock, konnte sich zuletzt allerdings in nur 14 Tagen verdreifachen. Derzeit notiert der Kurs im Bereich um 18 Cent und scheint auf neue Impulse zu warten. Das Mehrjahreshoch bei 0,23 Euro bleibt damit in Reichweite.

