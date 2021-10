Lufthansa: Insider decken sich massiv mit neuen Aktien ein! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.10.2021, 17:48 | | 22 0 10.10.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Endlich wieder Flüge in die USA und zusätzliche Urlaubsflieger vor allem nach Spanien, bei der Lufthansa häufen sich die guten Nachrichten. Zudem konnte die Airline an der Börse rund zwei Milliarden Euro frisches Kapital einsammeln. Bemerkenswert dabei, welches Vertrauen die Insider in die Lufthansa haben… Anmerkung der Redaktion: Was bedeutet das für die Lufthansa an der Börse? Und wie groß sind die Chancen, aber auch das Risiko für Anleger? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Denn sämtliche Vorstandsmitglieder haben die Gelegenheit genutzt und ihre Bezugsrechte wahrgenommen. CEO Carsten Spohr hat für über 600.000 Euro neue Aktien gezeichnet und auch die übrigen Vorstände haben kräftig zugeschlagen. Ab morgen werden diese neuen Aktien nun erstmals an der Börse gehandelt. Dabei hat der Aktienkurs in den vergangenen Tagen eine echte Achterbahnfahrt hinter sich. Mitte September sprang die Aktie zunächst von 5,60 auf 6,60 Euro. Anschließend ging es beinahe genauso schnell wieder nach unten, ehe sich der Kurs zuletzt zwischen 5,70 und 5,80 einpendeln konnte. Doch was passiert morgen bei der Lufthansa? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein und welche Chancen bietet Airline? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

