Es ist Merkels siebter bilateraler Israel-Besuch: Zuerst war sie 2006 dort, zuletzt vor drei Jahren. Danach stürzte Israel in eine tiefe innenpolitische Krise mit vier Wahlen binnen zwei Jahren. Mit der neuen, sehr diversen Regierung unter Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei ist etwas mehr Ruhe eingekehrt - zumindest vorerst. Sie hielt am Sonntag eine Sondersitzung zu Ehren Merkels ab. "Dies ist eine ganz spezielle Mischung, und ich glaube, ein solches Maß an Diversität habe ich noch nicht kennengelernt", sagte Merkel zu dem breiten Bündnis, das acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum und erstmals auch eine arabische Partei umfasst.

JERUSALEM (dpa-AFX) - Bei ihrem Abschiedsbesuch in Israel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Verantwortung auch künftiger deutscher Regierungen für Israels Sicherheit und einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus betont. "Jeder Besuch in Yad Vashem berührt mich aufs Neue im Innersten", schrieb Merkel am Sonntag ins Gästebuch der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. "Die hier dokumentierten Verbrechen gegen das jüdische Volk sind uns Deutschen immerwährende Verantwortung und Mahnung."

Die "mächtigste Frau der Welt" genießt in Israel ein hohes Ansehen. Unvergessen bleibt ihre wegweisende Rede 2008 in Israels Parlament. In der Knesset hatte sie als erste Rednerin auf Deutsch gesprochen. Im selben Jahr wurden die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen ins Leben gerufen, ein Ausdruck der besonders engen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Auch bei ihrem letzten Besuch als Kanzlerin bekräftigte Merkel am Sonntag den damals geprägten Begriff von Israels Sicherheit als "Teil der deutschen Staatsräson".

Merkel trat in Israel in ihrer bekannt sachlichen Art auf. Dennoch wurde deutlich, dass ihr letzter Besuch als Kanzlerin für sie eine Herzensangelegenheit war. Die 67-Jährige hat ihre Unterstützung für den jüdischen Staat immer deutlich gemacht - auch wenn das Verhältnis zu Bennetts Vorgänger Benjamin Netanjahu als unterkühlt galt. Diese Themen standen bei Merkels Arbeitsbesuch im Zentrum:

Atomabkommen mit dem Iran



Israel hatte bisher im Gegensatz zu Deutschland die Rückkehr zu einem Atomabkommen mit dem Iran strikt abgelehnt. Bennett sagt, der Iran habe in den vergangenen drei Jahren einen "riesigen Sprung" in der Urananreicherung geschafft. Israel habe die Verantwortung, Teheran "mit Taten, nicht nur mit Worten" daran zu hindern, eine Atombombe zu entwickeln. Das Atomprogramm sei an einem "kritischen Punkt" angelangt, die Haltung Deutschlands in der Frage besonders wichtig.