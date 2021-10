Valneva, BioNTech, CureVac – Welcher Impfstoff hat das größte Potenzial, um die Pandemie endgültig zu besiegen? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.10.2021, 18:27 | | 20 0 10.10.2021, 18:27 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech ist so etwas wie der große Gewinner der Pandemie. Das Mainzer Biotechunternehmen konnte seinen Wirkstoff am schnellsten zur Marktreife bringen und bereits milliardenfach verkaufen. Das spült natürlich ordentlich Geld in die Kassen. Doch ist der Markt für den neuartigen mRNA-Wirkstoff nicht schon bald gesättigt? Valneva steht in den Startlöchern! Genau da setzt der französische Impfstoffhersteller Valneva an. Denn die Franzosen haben einen Wirkstoff auf Basis der schon seit Jahren erprobten Methode der Tot-Viren-Impfung entwickelt. Eine Zulassung wird noch für dieses Jahr erwartet. Damit könnte Valnva den markt kräftig durcheinander wirbeln. CureVac muss nachbessern! Der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac war mit riesigen Vorschusslorbeeren und beinahe noch größeren Erwartungen an den Start gegangen. Doch nach zahlreichen Verzögerungen und einer nur geringen Wirksamkeit gegen das Virus müssen die Tübinger noch einmal nachbessern. Wann die Zulassung erfolgen wird, ist derzeit unklar. Bleibt BioNTech auch im Juni seiner Favoritenrolle treu? Oder holt CureVac in den nächsten Wochen weiter auf? Wir haben die Aktien der führenden Impfstoffhersteller für Sie analysiert und zeigen Ihnen die größten Favoriten und die Sorgenkinder. Die Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

