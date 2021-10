Lufthansa: Bitte aufpassen. Morgen beginnt der Handel mit den neuen Aktien. Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.10.2021, 19:48 | | 32 0 10.10.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Lufthansa hat in den vergangenen Tagen eine Kapitalerhöhung vorgenommen, um die Corona-Staatshilfen deutlich früher zurückzahlen zu können als ursprünglich geplant. Insgesamt konnte die Airline sämtliche Aktien am Markt platzieren und damit über zwei Milliarden Euro einsammeln. Anmerkung der Redaktion: Was bedeutet das für die Lufthansa an der Börse? Und wie groß sind die Chancen, aber auch das Risiko für Anleger? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Morgen beginnt nun der Handel mit den neuen Aktien, sodass es zu einigen Kursausschlägen kommen dürfte. Unwahrscheinlich ist, dass sich die Vorstandsmitglieder, die ihre Bezugsrechte geschlossen und komplett wahrgenommen haben, sofort wieder von ihren Aktien trennen, um möglicherweise schnell Kasse zu machen. Dennoch dürfte es an der Börse hoch hergehen. Ohnehin war der Kursverlauf in den vergangenen Tagen von einigen Turbulenzen geprägt. Im September ging es zwischenzeitlich mal fast zwanzig Prozent nach oben, ehe die Airline diese Gewinne wieder abgeben musste und aktuell bei 5,77 Euro notiert. Doch was passiert morgen bei der Lufthansa? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein und welche Chancen bietet Airline? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

