Bayer plant einen Deal, der Milliarden in die Kassen spülen könnte!

Bei Bayer gab es zuletzt endlich mal wieder positive Nachrichten. In der vergangenen Woche gelang dem Chemie-Riesen endlich einmal ein Erfolg vor einem US-Gericht in Sachen Glyphosat-Streit, als die Richter in der Klage der Mutter eines an Krebs erkrankten Jungen keinen Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem glyphosathaltigen Roundup erkannten. Jetzt kommt es für Bayer sogar noch besser…

Denn der Konzern plant den Verkauf seiner Sparte Environmental Science Professional, kurz “ESP”. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet, ist ein Verkaufspreis von rund zwei Milliarden Dollar im Gespräch. Es soll auch schon erste Interessenten geben. So stünde beispielsweise Blackrock zur Abgabe eines Gebotes bereit. Diese Nachricht scheint an der Börse noch nicht so richtig angekommen zu sein, denn der Aktienkurs war am Freitag nur mit einem Mini-Plus von 0,7 Prozent bei 47,75 Euro.

Fazit: Neue Impulse für den Chemiekonzern.

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.