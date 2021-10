Valneva-Impfstoff könnte der Schlüssel zum Sieg gegen die Pandemie sein!

BioNTech, BioNTech, BioNTech. Wenn Sie in Deutschland jemanden nach Corona-Impfstoffen fragen, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit diesen Namen zu hören bekommen. Tatsächlich hat BioNTech mit seinem neuartigen mRNA-Impfstoff entscheidend zum Erfolg gegen das Virus beigetragen. Doch das reicht immer noch nicht für eine Herdenimmunität. Das könnte sich jetzt ändern…

Denn mit dem französischen Impfstoffhersteller Valneva schickt sich ein Unternehmen an, endlich einen auf Totviren basierenden Impfstoff zur Marktreife zu entwickeln. Die Methode der Totviren wird bei anderen Impfungen schon seit vielen, vielen Jahren eingesetzt und hat deutlich weniger Kritiker als die neuen Wirkstoffe. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass es Valneva gelingt, Impfunwillige zu überzeugen. Das Unternehmen rechnet noch in diesem Jahr mit der Zulassung für seinen Impfstoff.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

