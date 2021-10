Bayer-Aktie steht am Montag vor einem extrem wichtigen Meilenstein

Bayer bastelt weiter an seiner erfolgreichen Zukunft. Zunächst der erste Sieg vor einem US-Gericht in einem “Glyphosat-Fall” und nun die nächste Hammer-Nachricht. Denn Bayer plant den Verkauf seiner Sparte Environmental Science Professional (ESP). Dieser Bereich brachte zuletzt rund 600 Millionen Euro Umsatz und dürfte für etwa zwei Milliarden Euro über den Ladentisch gehen. Damit könnte dieser Deal an der Börse eine Initialzündung auslösen.

Denn die Bayer-Aktie hat sich zuletzt wieder in den Bereich der Hochs der vergangenen zwölf Wochen um 48 Euro vorgearbeitet. Einige Male war der Kurs bereits am Ausbruch darüber gescheitert. Doch mit dem Rückenwind aus der Verkaufs-Ankündigung könnte nun der Anstieg gelingen, was möglicherweise eine Initialzündung wäre. Denn darüber könnte es kurzfristig sogar bis 50 Euro gehen.

Doch was für ein solcher Anstieg mittelfristig bedeuten? Und wie wahrscheinlich ist der Ausbruch überhaupt? Wo liegen die Risiken für Anleger? Antworten auf all diese Fragen finden Sie in unserem brandneuen eBook, das Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.