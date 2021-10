Stadler Rail Appeals ÖBB Decision to Rerun 186 Train Tender Autor: PLX AI | 10.10.2021, 22:46 | | 0 | 0 10.10.2021, 22:46 | (PLX AI) – Austrian Federal Railways (ÖBB) informed Stadler that it intends to re-tender the framework agreement for the manufacture and delivery of up to 186 double-decker multiple-unit trains.Decision taken after Austrian Federal Administrative … (PLX AI) – Austrian Federal Railways (ÖBB) informed Stadler that it intends to re-tender the framework agreement for the manufacture and delivery of up to 186 double-decker multiple-unit trains.Decision taken after Austrian Federal Administrative … (PLX AI) – Austrian Federal Railways (ÖBB) informed Stadler that it intends to re-tender the framework agreement for the manufacture and delivery of up to 186 double-decker multiple-unit trains.

Decision taken after Austrian Federal Administrative Court declared ÖBB’s initial award decision to Stadler null and void due to an alleged formal error with an electronic signature

Stadler says will appeal against ÖBB's decision and also appeal against the Federal Administrative Court decision



Stadler Rail Aktie





