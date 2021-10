Clé De Peau Beauté setzt sich weltweit für spielerisches Entdecken der MINT-Fächer ein

Veränderung beginnt zu Hause – Clé de Peau Beauté ist der Überzeugung, dass jeder seinen Teil zu einem verbesserten Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung beitragen muss, vor allem angesichts der aktuellen Weltlage.

TOKIO,, 11. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die vergangenen eineinhalb Jahre haben weltweit erhebliche Veränderungen und Unsicherheiten mit sich gebracht – Kinder im schulpflichtigen Alter waren im Besonderen von den weltweiten Sperrmaßnahmen betroffen, die ihre Bildung und ihre Chancen auf einen regelmäßigen Schulbesuch beeinträchtigt haben. Clé de Peau Beauté, die weltweit tätige Luxusmarke für Hautpflege und Make-up, bekräftigt ihr Engagement für Bildung, indem sie ein auf den MINT-Fächern basiertes Spiel lanciert, um bei kleinen Kindern die Begeisterung fürs Lernen zu wecken. Basierend auf der Überzeugung, dass der Schlüssel zu einer strahlenderen Zukunft in der Stärkung von Mädchen durch Bildung liegt, ist Clé de Peau Beauté 2019 eine Partnerschaft mit UNICEF eingegangen und hat die philanthropische Initiative „The Power of Radiance" ins Leben gerufen. Diese soll dazu dienen, die Bemühungen Einzelner zu würdigen, die Maßnahmen für positive Veränderungen in ihren Gemeinschaften durch Bildung, Kompetenzentwicklung und Empowerment ergriffen haben. In diesem Jahr wird das „Power of Radiance"-Programm von Clé de Peau Beauté die globale Vision der Marke auf lokaler Ebene umsetzen, um Veränderungen in Gemeinden auf der ganzen Welt voranzutreiben.

Während der Pandemie waren mehr als 180 Länder mit vorübergehenden Schulschließungen konfrontiert. Laut einer von UNICEF, der UNESCO und der Weltbank durchgeführten Studie könnten die durch die Pandemie bedingten Schulschließungen und die fehlende Kontinuität der Bildung zu einem Verlust von 10 Billionen USD an Arbeitseinkommen im Arbeitsleben der derzeitigen Schüler führen[1]. Was die kurzfristigeren Auswirkungen betrifft, so haben die Schüler mehr Angst vor der Schule – vor allem junge Mädchen. Eine Studie von UNICEF zeigt, dass COVID-19 psychosozialen Stress erhöht und die psychische Gesundheit und die Lernfähigkeit von Mädchen beeinträchtigt hat[2]. In diesem Jahr hat sich Clé de Peau Beauté von der Power of Radiance-Preisträgerin 2021 Alyona Tkachenko und deren Erfolg bei der Förderung der MINT-Fächer inspirieren lassen. Clé de Peau Beauté stützt sich auf die praktischen Erfahrungen Tkachenkos mit Kindern und den Motivation zum Lernen und hat ein pädagogisches Werkzeug entwickelt, das Mädchen wieder für MINT-Fächer begeistern soll und sowohl in der Schule als auch in der Freizeit zugänglich ist.