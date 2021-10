Waffenhersteller Merkel und seine Tochter Haenel machen mehr Geschäft

SUHL (dpa-AFX) - Die Waffenfirma Merkel und ihre Tochter Haenel verkaufen dieses Jahr deutlich mehr Gewehre als im Corona-Jahr 2020. Der Umsatz werde voraussichtlich um etwa 20 Prozent auf circa 21 Millionen Euro steigen, sagte Finanzvorstand Swen Lahl der dpa in Suhl. Angaben zum Gewinn machte er nicht. Damit komme man auf das Umsatzniveau vor Corona, also wie im Jahr 2019. Möglicherweise liege man sogar leicht drüber. "Es war ein gutes Geschäftsjahr, die pandemiebedingten Einbußen haben wir in jedem Fall wettgemacht."

Die Merkel-Gruppe gehört dem staatlichen Rüstungsunternehmen Caracal aus Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie hat nach eigenen Angaben etwa 130 Beschäftigte, die am Firmensitz in Suhl in Thüringen arbeiten. Merkel stellt Jagdwaffen her. Die Tochterfirma C.G.Haenel, die eng verzahnt mit Merkel zusammenarbeitet und dieselben Produktionshallen nutzt, stellt Waffen für Behörden her, also Armeen und für die Polizei. Bekannt ist zum Beispiel, dass die Polizei Sachsen ein Gewehr von Haenel nutzt.