WARSCHAU (dpa-AFX) - Mehrere Tausend Menschen sind am Sonntag in Polen gegen das umstrittene Urteil des Verfassungsgerichts und für eine Zukunft ihres Landes in der EU auf die Straßen gegangen. In Warschau schwenkten sie polnische und Europa-Flaggen und riefen: "Wir bleiben" und "Wir sind Europa!". Auch in Danzig, Posen, Stettin, Krakau und vielen weiteren Städten gab es Demonstrationen.

Zu den Protesten aufgerufen hatte der ehemalige EU-Ratspräsident und polnische Oppositionsführer Donald Tusk. "Der Platz Polens ist in Europa", sagte Tusk am Sonntag vor den Demonstranten in Warschau und kritisierte die Regierung. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS rede schon nicht mehr drumherum, dass sie das Land aus der EU führen wolle. "Wir werden gewinnen, denn wir sind mehr!" Laute Zwischenrufe und Sprechchöre aus einer Gegendemonstration rechtsnationaler Gruppierungen unterbrachen Tusk und auch die anderen Redner immer wieder.