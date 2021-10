Damit zeichnet sich nach dem markanten Kursverfall andauernd seit Anfang Mai dieses Jahres auf ein Niveau von 1850,00 US-Dollar eine scharfe Trendwende ab, die durch einen Dreifachboden in diesem Bereich gestützt wird. Der erste Impuls wurde jetzt klar gesetzt, weitere Gewinne könnten nun folgen und den Palladium-Future weitere Kapitalzuflüsse bescheren. Bis zu den größeren Hürden ist nämlich noch reichlich Platz auf der Oberseite vorhanden.

Long-Chance

Sollte sich die Gewinne seit Donnerstag letzter Woche in der gleichen Form weiter durchsetzen, könnte ein Anstieg zurück an die mittelfristige Hürde gelegen um 2.200 US-Dollar und den dort verlaufenden EMA 50 gelingen. Dort müsste die Sachlage dann erneut ausgewertet werden. Rücksetzer unter 1.900 US-Dollar würden allerdings Zweifel an der Tragfähigkeit des Dreifachbodens um 1.850 US-Dollar wecken, darunter müsste klar mit einem Rückgang auf 1.736 US-Dollar zwingend gerechnet werden.