Basilea präsentiert auf ANE-Konferenz präklinische Daten zur Synergie von Derazantinib und Paclitaxel in Tumormodellen für Magenkrebs

Basel, 11. Oktober 2021

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute die Präsentation von Daten aus präklinischen Studien bekannt, die für die Kombination von Basileas Fibroblasten-Wachstumsfaktorrezeptor- (FGFR) Inhibitor Derazantinib mit dem Chemotherapie-Wirkstoff Paclitaxel in einer Reihe von Magenkrebs-Modellen synergistische Antitumor-Wirkung zeigen. Die Daten wurden auf der virtuellen International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics der AACR-NCI-EORTC (ANE) vorgestellt, die vom 07. bis 10. Oktober 2021 stattfand, und untermauern die potenzielle Rolle von Derazantinib bei der Behandlung von Magenkrebspatienten, die derzeit in der FIDES-03-Studie untersucht wird.1

In den präklinischen Studien wurden synergistische Anti-Tumor-Effekte in einer Reihe von Magenkrebsmodellen beobachtet, darunter auch in-vivo-Tumormodelle mit unterschiedlichen FGFR-Aberrationen. In Modellen mit FGFR2-Fusionen wurde in den meisten Fällen eine vollständige Rückbildung des Tumors beobachtet. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass ein höherer Anteil an immunsuppressiven tumorassoziierten Makrophagen des Phänotyps M2 (M2-TAM) mit einem stärkeren Ansprechen auf die Kombination von Derazantinib und Paclitaxel verbunden war. Derazantinib hemmt den Kolonie-stimulierenden-Faktor-1-Rezeptor (CSF1R), der eine wichtige Rolle bei der Bildung und der Funktion von M2-TAMs spielt. Daher könnten Tumore mit höheren M2-TAM-Werten eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Derazantinib aufweisen.

Dr. Laurenz Kellenberger, Chief Scientific Officer, sagte: „Diese neuen Daten zur Kombinationsbehandlung bauen auf früheren präklinischen Studien auf, die eine signifikante Aktivität von Derazantinib als Monotherapie in Magenkrebsmodellen zeigten. Die synergistische Wirkung zwischen Derazantinib und Paclitaxel ist besonders ermutigend, da wir in unserer klinischen Phase-1/2-Studie mit Magenkrebspatienten, FIDES-03, Derazantinib sowohl als Einzelwirkstoff als auch in Kombinationen erproben, unter anderem mit Paclitaxel.“

Magenkrebs ist weltweit die fünfthäufigste Krebsart und der Krebs mit der dritthöchsten Sterblichkeitsrate.2 Die durchschnittliche Überlebenszeit (Median) ist selten länger als 12 Monate und die Fünfjahres-Überlebensrate liegt bei unter 10 %.3 Basilea geht davon aus, dass es in den fünf grössten EU-Ländern, Japan und den USA insgesamt jährlich rund 190,000 Neuerkrankungen gibt. Bei rund 10 % der Magenkrebs-Fälle wurden Veränderungen des FGFR-Gens beobachtet.4