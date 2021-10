NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 2960 auf 3330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Paul Kratz schätzt das Umsatzpotenzial des Zahlungsabwicklers mit den eigenen Karten (issuing business) laut einer am Montag vorliegenden Studie auf mehr als eine Milliarde Euro. Dieses dürfte sich in den kommenden drei bis vier Jahren noch verdoppeln./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2021 / 12:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2021 / 19:00 / ET