Evotec SE reicht Registrierungserklärung für geplantes Angebot von American Depositary Shares ein

Hamburg, 11. Oktober 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass sie bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eine Registrierungserklärung ("Registration Statement") in Form des Formulars F-1 eingereicht hat. Die Registrierungserklärung bezieht sich auf ein geplantes Angebot von Stammaktien in Form von American Depositary Shares ("ADS") in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Registrierungserklärung ist noch nicht in Kraft getreten und die endgültige Anzahl der anzubietenden ADS sowie der Angebotspreis sind noch nicht festgelegt worden.



Evotecs Stammaktien notieren im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Evotec hat eine Sekundärnotierung der ADS am Nasdaq Global Select Markt in den USA unter dem Ticker Symbol "EVO" beantragt. Die den ADS zugrundeliegenden neuen Aktien werden aus Evotecs genehmigtem Kapital ausgegeben.



Die ADS werden unter dem überarbeiteten ADS-Programm von Evotec ausgegeben, welches weiterhin von JP Morgan Chase Bank, N.A. verwaltet wird. Bank of America ("BofA") Securities und Morgan Stanley fungieren gemeinsam als führende "Bookrunner" für das Angebot. Citigroup, Jefferies, Cowen und RBC Capital Markets agieren als gemeinsame "Bookrunner" für das Angebot.



Das geplante Angebot wird ausschließlich durch Prospekt abgegeben. Sobald der vorläufige Prospekt erhältlich ist, kann er über BofA Securities, NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn.: Prospectus Department oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com, Morgan Stanley & Co. LLC, Attn.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder per E-Mail unter prospectus@morganstanley.com bezogen werden.

