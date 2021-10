Arbor Metals sichert sich Millers Lithiumprojekt Crossing in Nevada, USA

Vancouver, Kanada – 10. Oktober 2021 – Arbor Metals Corp. (das “Unternehmen”) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass es über sein vollständiges Tochterunternehmen Arbor Metals USA Corp. den 100-prozentigen Anteil an Millers Lithiumprojekt Crossing im Big Smoky Valley in Nevada, USA, gesichert hat. Millers Projekt Crossing besteht aus 192 Claims mit 3.800 Acres im Big Smoky Valley. Das Projekt passt sehr gut in das Modell der Solelagerstätten vom Playa-Typ, da es neben dem Clayton Valley, dem einzigen lithiumproduzierenden Solebetrieb in Nordamerika, liegt und ähnliche geologische Eigenschaften aufweist. Eine Playa ist eine intern entwässerte Solelagerstätte, deren Oberfläche primär aus Schluffen und Ton besteht, in denen sich Lithium aus dem umgebenden Muttergestein durch sukzessive Verdunstung und Ansammlungsereignisse anreichert. Die Bewertung der Gravitationsdaten aus der Umgebung hat zur Hypothese geführt, dass Big Smoky Valley von rund 2.000 bis 2.500 Metern alluvialen Füllmaterials angefüllt ist und möglicherweise das Potenzial hat, eine wichtige Lithiumlagerstätte zu beherbergen.