18-Monats-Below-the-Knee-Daten mit SELUTION SLR von MedAlliance als Late Breaking Trial auf der VIVA vorgestellt

GENF, 11. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die 18-Monats-Ergebnisse der PRESTIGE* Below-the-Knee (BTK)-Studie wurden auf der VIVA21 als Late Breaking Clinical Trial vorgestellt. Ziel dieser klinischen Untersuchung war die Bewertung der Sicherheit und der Leistungsergebnisse von SELUTION SLR, dem neuartigen Sirolimus-freisetzenden Ballon von MedAlliance, für die Behandlung langer tibialer Verschlussläsionen (TASC C & D) bei Patienten mit kritischer Extremitätenischämie (CLI).

88 % der Patienten waren frei von Zielläsionsrevaskularisationen (TLR) und 79 % zeigten ein amputationsfreies Überleben (AFS). Die Wundheilungsrate lag bei 79 % und 79 % der Patienten verbesserten ihren Rutherford-Score um mindestens eine Kategorie. Die 18-Monats-Ergebnisse wurden aus den Sechs- und Zwölfmonatsdaten übernommen.

PRESTIGE ist eine prospektive, von Ärzten initiierte klinische Studie, die am Singapore General Hospital (SGH) von den Associate Professors Chong Tze Tec und Tang Tjun Yip, Head & Senior Consultant bzw. Senior Consultant in der Abteilung für Gefäßchirurgie des Krankenhauses, durchgeführt wird. Fünfundzwanzig Patienten mit einem Durchschnittsalter von 64 Jahren wurden in die Studie aufgenommen. 88 % hatten einen Diabetes mellitus und 44 % ein Nierenversagen im Endstadium. Keine Patienten benötigten Rettungs-Stenting. Die klinische Nachuntersuchung erfolgte nach einem, drei, sechs, 12 und 18 Monaten.

„Wir haben nur minimale Slow-Flow-Phänomene beobachtet, wie sie bei anderen Paclitaxel-Ballons mit Medikamentenbeschichtung auftreten. Wir haben in mehreren Fällen eine schnelle Wundheilung mit SELUTION SLR beobachtet. Es ist leicht zu verfolgen und zuzustellen. Wir freuen uns darauf, weitere klinische Erfahrungen mit diesem Gerät zu sammeln", kommentierte Prof. Chong.

CLI ist eine schwere Obstruktion der Arterien, die den Blutfluss zu den Extremitäten deutlich reduziert. Es kann bis zum Punkt von starken Schmerzen und Hautgeschwüren oder Wunden fortschreiten: CLI führt häufig zur Amputation.

„Singapur hat einen hohen Prozentsatz an Diabetikern in der Bevölkerung und CLI stellt daher eine große Herausforderung für Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAD) dar, die von dieser Technologie profitieren könnten", kommentierte Prof. Tang. Das SGH führt jährlich über 1.000 interventionelle Eingriffe bei Patienten mit CLI durch.