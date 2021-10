NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE BESTIMMT, WEDER UNMITTELBAR NOCH MITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DENEN DIES EINE VERLETZUNG DER ANWENDBAREN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DARSTELLEN WÜRDE.

Vita 34 AG verlängert die Annahmefrist unter dem Umtauschangebot PBKM

- Vita 34 verlängert die Annahmefrist unter ihrem Umtauschangebot für alle Aktien der PBKM bis zum 2. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ).

Leipzig/Warsaw, 11. Oktober 2021 - Am 20. September 2021 hat die Vita 34 AG ("Vita 34", ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84) den Beginn der Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Umtauschangebot (das "Umtauschangebot") für alle ausstehenden Aktien der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Warschau ("PBKM", ISIN: PLPBKM000012; WKN: A2AJKP) bekanntgegeben. Vita 34 bietet den Umtausch jeder PBKM-Aktie in 1,3 neue Vita 34-Aktien an.

Die Annahmefrist unter dem Umtauschangebot startete am 20. September und sollte ursprünglich am 18. Oktober 2021 enden. Nach Billigung eines Nachtrags zum Wertpapierprospekt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Notifizierung des Nachtrags an die polnische Finanzaufsichtsbehörde (Komisja Nadzoru Finansowego) hat die Vita 34 die Annahmefrist nun bis zum 2. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), verlängert.

Unter der Voraussetzung des Eintritts oder ggf. Verzichts auf sämtliche Vollzugsbedingungen (zu denen unter anderem das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent gehört) wird der Vollzug des Umtauschangebots nunmehr für den 15. November 2021 erwartet.

Wichtiger Hinweis:

