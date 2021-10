JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Grace Smalley

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE von 145 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Sportwarenhersteller dürfte eine starkes drittes Quartal mit deutlichen Zuwächsen hinter sich haben, schrieb Analystin Grace Smalley in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Wegen der aktuellen Engpässe in den Lieferketten dürfte das Management sich aber erst vorsichtig zum Schlussquartal äußern./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2021 / 23:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.