JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,90 Euro belassen. Ein eher schwaches Quartal werde von den Investoren bereits erwartet, schrieb Analyst David Adlington in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Zudem werde am Markt mittlerweile mit einer Senkung der Margenprognose durch das Management gerechnet./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 17:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 00:15 / BST