Lufthansa: Turbulenzen voraus! Heute beginnt der Handel der neuen Aktien

Die Lufthansa konnte zuletzt endlich einmal wieder positive Schlagzeilen schreiben. Durch die Corona-Lockerungen normalisiert sich endlich wieder der Flugverkehr in die USA und für die Urlaubsziele im Süden Europas musste die Airline sogar zusätzliche Flüge ins Programm aufnehmen. Zudem konnte die Lufthansa über eine Kapitalerhöhung rund zwei Milliarden frisches Kapital generieren. Und in diesem Zusammenhang dürfte es heute turbulent werden.

Denn die Kapitalerhöhung wurde über die Ausgabe neuer Aktien erreicht, die Alt-Aktionäre mit einem Bezugsrecht für 3,58 Euro zeichnen konnten. Der Handel mit diesen neuen Aktien beginnt diese Woche und es ist wahrscheinlich, dass der ein oder andere Anleger über einen schnellen Verkauf dieser neuen Aktien nachdenkt. In jedem Fall sind größere Schwankungen des Kurses wahrscheinlich.

Doch wie sollten sich Anleger angesichts der zu erwartenden Turbulenzen verhalten? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein und welche Chancen bietet Airline? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

