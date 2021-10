flatex next 3.0 verbessert Benutzerfreundlichkeit und Informationszugang auf Deutschlands modernster Online-Brokerage-App

- Intuitiver Zugang zu relevanten Informationen ist maßgeblich für einen breiten Kapitalmarktzugang von Privatanlegern

- Neue Funktionalitäten nutzen das Crowd-Wissen und -Verhalten der flatex-Community zum individuellen Nutzen unserer Kunden

- Schnelle und kontinuierliche Erweiterung mit zusätzlichen Funktionen in den nächsten Quartalen geplant

Frankfurt/Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter und am schnellsten wachsender Online-Broker für Privatkunden, hat die nächste Evolutionsstufe seiner Online-Brokerage-App gestartet. Die App, die zuerst bei flatex, seiner führenden Marke in Deutschland, eingeführt wurde, nutzt Crowd-Wissen und -Verhalten, um den einzelnen Kunden relevantere und gezieltere Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie besser informierte Anlageentscheidungen treffen können.

Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG, sagt: "Der intuitive Zugang zu relevanten Informationen ist entscheidend für jede Anlageentscheidung. Bei der aktuellen Flut an Nachrichten und Daten ist es wichtiger denn je, das Unwichtige intelligent heraus zu filtern und sich auf das zu konzentrieren, was für persönliche Anlageentscheidungen wirklich bedeutsam ist. Die neuen Funktionalitäten der flatex-App sind die ersten auf dem Markt, die unseren Kunden genau das bieten. Wir bei flatexDEGIRO fühlen uns dafür verantwortlich, den Handel für unsere Kunden einfacher, informierter und sicherer zu machen und sie zu inspirieren, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Für uns ist dies ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Mission, den Zugang von Privatanleger zum Kapitalmarkt weiter zu vereinfachen."