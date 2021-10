The sales of „Vilvi Group“ September 2021 Nachrichtenquelle: globenewswire | 11.10.2021, 08:30 | | 14 0 | 0 11.10.2021, 08:30 | The consolidated sales for September 2021 amounted to 13.94 million EUR – 29.1% increase comparing to September 2020. The sales of the Group for period January – September 2021 amounted to 106.86 million EUR – 20.7% increase comparing to the same period last year. Vilija Milaseviciute

Economics and finance director

Phone: +370 441 55 102



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer