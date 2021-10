Die im nächsten Jahr fällige neue Strategie der Deutsche Bank wird sich mit Themen wie dem Wachstum in Asien, Akquisitionen und Nachhaltigkeit beschäftigen. Laut Vorstandschef Christian Sewing kämen Übernahmen anderer Finanzdienstleister in Frage, sobald der Turnaround zu einer höheren Marktkapitalisierung der Deutschen Bank führt. Sewing will seine neue Strategie im nächsten Jahr vorstellen, wenn sein vierjähriger Turnaround-Plan endet. Nach Jahren verpatzter Umstrukturierungen unter seinen Vorgängern hat der Bankchef Anerkennung von Aufsehern wie Analysten für die Wiederherstellung der Rentabilität und des Anlegervertrauens erhalten. Dies führte in der jüngsten Vergangenheit auch zu Hochstufungen seitens der Ratingagenturen. Steigen auch die Zinserwartungen der Marktteilnehmer, sollte dies extra Rückenwind für die Deutsche Bank bedeuten.

Zum Chart

Ausgehend vom Corona-Sell-Off im März 2020 hat der Kurs der Deutschen Bank einen Aufwärtstrend ausgebildet, der allerdings im Juni 2021 von einer Seitwärtskorrektur abgelöst wurde. Mittlerweile scheint diese Bodenbildung abgeschlossen und der Kurs ist wieder auf dem Weg zu neuen partiellen Hochs. Der Widerstandsbereich bei 12,57 Euro sollte in den kommenden Wochen erreicht werden. Zum All Time High von vor der Finanzkrise im Sommer 2008 beim Level von 91,90 Euro sind noch einige Akquisitionen zu tätigen und organisches Wachstum zu managen. Trotzdem sind die rasante wirtschaftliche Erholung am Ende der Pandemie und die Abkehr von der Null-Zins-Politik mit Rückenwind für die Bankenlandschaft gleichzusetzen. Auch die Planung punkto Gewinns pro Aktie geht von ordentlichem Wachstum bis ins Jahr 2023 aus und senkt das erwartete KGV 2023 auf 7,78. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Planzahlen erfüllt werden. In diesem Fall ist mit steigenden Kursen zu rechnen.