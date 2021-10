Bayer: So geht es nach der Ankündigung des Mega-Deals jetzt weiter.

Bei Bayer gab es zuletzt endlich mal wieder gute Nachrichten. Zunächst bekam der Chemie-Riese Recht vor einem US-Gericht in einem Streit mit der Mutter eines an Krebs erkrankten Jungen. Das Gericht sah keinen Zusammenhang zwischen Erkrankung und dem glyphosathaltigen Mittel Roundup. Zum Ende der Woche kündigte Bayer dann an, seine Sparte Environmental Science Professional (ESP) für rund zwei Milliarden Euro veräußern zu wollen!

Käufer stehen für dieses Geschäft wohl schon bereit. Möglicherweise überbieten sich die Interessenten sogar und Bayer kann den Preis weiter optimieren. Immerhin macht ESP ungefähr 600 Millionen Euro Jahresumsatz. Die Aktie steht ebenfalls vor einem wichtigen Meilenstein. Der Kurs notiert bei rund 48 Euro und damit im Bereich der Hochs der vergangenen zehn Wochen. Ein Ausbruch könnte also kurzfristig Signalwirkung entfalten.

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.