In die BioNTech Aktie könnte nach der Abwärtsbewegung vom Allzeithoch bei 464 Dollar auf 230 Dollar wieder neue Phantasie kommen. Voraussetzung ist, dass der NASDAQ-notierte Anteilschein des Biotechunternehmens aus Mainz eine potenzielle Bodenbildung an der 200-Tage-Linie mit einem Ausbruch nach oben abschließen kann - genau das steht aber noch aus.Mitjüngsten Kurserholungen bis an die 258-Dollar-Marke hat sich die BioNTech ...