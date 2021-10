JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andreas Willi

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" belassen. Der Bremsenhersteller dürfte weiter mit Gegenwind im Lkw- und im Zugeschäft zu kämpfen haben, schrieb Analyst Andreas Willi in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche. In China laste Corona auf der Erholung der Nachfrage im Zugsegment, während die Chipkrise die Lkw-Sparte belaste./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 17:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.