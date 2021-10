Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN stuft Signify auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Signify vor Zahlen auf "Neutral" belassen. Die anhaltenden Engpässe in bei Vorprodukten dürften weiter belastet haben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ag …