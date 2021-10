FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist nur wenig verändert in die neue Woche gestartet. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,11 Prozent auf 15 189,70 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor 0,13 Prozent auf 33 368,41 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stagnierte.

Nach Einschätzung von Helaba-Marktexperte Christian Schmidt scheint das Erholungspotenzial beim Dax derzeit begrenzt zu sein. Weiterhin stehe die Frage im Raum, von welcher Seite neue Impulse kommen werden. Als Impulsgeber könnte die in dieser Woche an Fahrt aufnehmende US-Quartalsberichtssaison fungieren, so Schmidt./edh/mis