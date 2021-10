GOLDMAN SACHS stuft DWS auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Roberta De Luca

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im September seien die Mittelzuflüsse für die europäischen Vermögensverwalter verhalten ausgefallen, bei einigen habe es auch Abflüsse gegeben, schrieb Analystin Roberta De Luca in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Entsprechend dürfte das dritte Quartal durchwachsen verlaufen sein - lediglich bei Amundi und DWS rechne sie mit nennenswerten Mittelzuflüssen. Im derzeitigen Inflationsumfeld seien zudem marginale Kostensteigerungen zu erwarten, begründete De Luca ihre gesenkten Schätzungen und Kursziele für DWS sowie die Konkurrenz./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 03:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.