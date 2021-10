Scotch & Soda Beschleunigt Wachstumsstrategie Und Eröffnet 22 Neue Geschäfte Weltweit

AMSTERDAM, 11. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die in Amsterdam ansässige Lifestyle-Modemarke Scotch & Soda kündigt heute eine Beschleunigung ihrer Wachstumsstrategie an, die die Eröffnung von 15 neuen stationären Geschäften und 7 neuen Shop-in-Shop Konzepten bis zum Jahresende in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und dem Nahen Osten vorsieht.

- Eröffnungen In Europa, Usa Und Tmall In China.

Die Expansion im Einzelhandel zum Jahresende umfasst neue direkt betriebene und Franchise-Geschäfte in wichtigen Städten wie Paris, Madrid, Philadelphia, Charlotte, Göteborg, Riad, Mumbai, Bukarest, Dortmund, Stuttgart und Perth.

Nach einem Soft-Launch im August wird die Marke auch offiziell ihren ersten digitalen Store auf Tmall in China eröffnen. Dies ist die erste kommerzielle Initiative, seit die Marke im Juli in China tätig wurde. Stationäre Stores in mehreren chinesischen Städten folgen in naher Zukunft. Scotch & Soda hat außerdem vor kurzem Profile in den Sozialen Medien von Weibo, Little Red Book, WeChat und Douyin eingerichtet, um die Bekanntheit der Marke in der Region zu steigern.

Frederick Lukoff, CEO, kommentierte: "Wir sind stolz, bekannt geben zu können, dass Scotch & Soda ihre Wachstumsstrategie beschleunigt. Es ist in der Tat eine sehr aufregende Zeit für unser Unternehmen, trotz der Herausforderungen, die durch die COVID-19-Pandemie im Einzelhandel verursacht werden. Wir verfolgen die Ausweitung unseres Einzelhandelsnetzes auf globaler Ebene, indem wir unsere Präsenz in den Märkten, in denen wir bereits vertreten sind, verstärken und in Schlüsselmärkte wie China eintreten, in denen wir ein großes Potenzial sehen, um neue Kunden zu erreichen und sie mit unserer Marke bekannt zu machen."

Weitere Neueröffnungen in Schlüsselmärkten: Europa und USA

Die Präsenz von Scotch & Soda in Deutschland wird in den nächsten Monaten mit der Eröffnung des ersten Franchise-Geschäfts der Marke in Sindelfingen weiter ausgebaut. Darüber hinaus wird im Dezember ein direkt betriebenes Geschäft in Dortmund eröffnet, wodurch die Zahl der Stores in Deutschland bis Ende 2021 auf 34 ansteigen wird, nachdem in diesem Sommer bereits zwei neue Geschäfte in Berlin eröffnet wurden.