MuM: Ökologie und Ökonomie im Einklang

- Neue Solaranlage auf dem Dach der Wesslinger Zentrale

- Solarstrom-Jahresproduktion steigt auf ca. 140 MWh



Wessling, 11. Oktober 2021 - Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) hat seine Aktivitäten als regenerativer Stromerzeuger stark ausgebaut. Im September wurde eine ca. 1.500qm große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der MuM-Zentrale in Wessling fertiggestellt. Damit erzeugt MuM jetzt ca. 140 MWh Solarstrom pro Jahr und nutzt alle sinnvoll geeigneten Dachflächen auf konzerneigenen Gebäuden für die regenerative Stromerzeugung.



Bereits 2011 war eine erste Anlage mit fast 25 MWh Jahresleistung auf dem MuM-Trainingszentrum in Wiesbaden installiert worden. In den Jahren 2019/2020 folgten dann Neubauten bei den Konzerntöchtern SOFiSTiK in Nürnberg (mit Dachsolar und Geothermie) und DATAflor in Göttingen (mit Solar und Blockheizkraftwerk).



Da beim Ersatz von Kohlestrom durch Solar rund ein Kilogramm CO2-Emissionen je kWh eingespart werden (Quelle: strom-report.de), bringt es MuM damit auf rund 140 Tonnen CO2-Einsparung/Jahr. Dabei sind Ökologie und Ökonomie voll im Einklang: Die neue Anlage auf dem Dach der MuM-Zentrale amortisiert sich schon nach rund 10 Jahren.