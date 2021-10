Hyundai Mobis stellte sein ein- und ausklappbares Lenksystem vor

Um dieses System zu entwickeln, hat Hyundai Mobis neue Kernteile eines Lenksystems entworfen, darunter eine Spalte und eine Vorrichtung zur Steuerung der Reaktionskraft, und einen Gleitschienenmechanismus eingesetzt, der die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems gewährleistet.

Das System ermöglichte die Anwendung verschiedener Designs, einschließlich einer Ablagevariante, bei der das Lenkrad in das Armaturenbrett eingezogen werden kann, sowie einer klappbaren Variante. Das bedeutet, dass ein innovativer Antrieb, den wir bisher nur in zukünftigen Konzeptfahrzeugen auf einer Automesse sehen konnten, nun in greifbare Nähe gerückt ist.

Das neue faltbare Lenksystem ist außerdem perfekt mit dem Steer by Wire-(SBW)-Lenksystem kompatibel, das das Unternehmen zuvor entwickelt hatte. Das SBW-System steuert die Lenkung mit elektrischen Signalen, indem es das Lenkrad mit einer Vorrichtung verbindet, die die vom Lenkrad erzeugte Lenkkraft auf die Räder überträgt.

Das SBW-System ermöglicht ein optimales Lenkverhalten unter verschiedenen Fahrbedingungen und minimiert die Vibrationen, die von einem Rüttelstreifen oder einer Bodenwelle auf das Lenkrad übertragen werden, so dass der Antrieb komfortabel und stabil fährt.

Außerdem sorgt die redundante Auslegung einiger wichtiger elektronischer Teile wie Sensoren und ECU im System dafür, dass das Fahrzeug in einem Notfall die normale Lenkung beibehalten kann.

Hyundai Mobis plant, aktiv auf den Markt für selbstfahrende Autos und den zukünftigen Mobilitätsmarkt, einschließlich PBV, zu reagieren, indem es seine Wettbewerbsfähigkeit mit verschiedenen Zukunftstechnologien, wie dem faltbaren Lenksystem, weiter verbessert. Sie plant auch, das faltbare Lenksystem als wichtigen Exportartikel zu fördern.

„Hyundai Mobis geht über die bloße Neuinterpretation bestehender Technologien hinaus und entwickelt stattdessen Bauteiltechnologien, die auf völlig neue Art und Weise auf zukünftige Autos anwendbar sind", sagt Jang-don Choi, Geschäftsführer, Geschäftsbereich Fahrwerk/Sicherheit, Hyundai Mobis. „Wir werden weiterhin zukunftsweisende Innovationen auf der Basis unseres Know-hows in den Kerntechnologien entwickeln."

Informationen zu Hyundai Mobis

Hyundai Mobis ist der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Jahresumsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis will lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Das Unternehmen verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuereinheiten und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis beschäftigt derzeit weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. Neben dem F&E-Hauptsitz in Korea betreibt Mobis 4 Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website unter http://mobis.co.kr/

Pressekontakt

Jihyun Han, jihyun.han@mobis.co.kr

Choon Kee Hwang, ckhwang@mobis.co.kr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1655666/foldable_steering_system.jpg