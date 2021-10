Nicht nur für den Aktienmarkt entsteht derzeit eine brandgefährliche Lage - denn aus der Energiekrise mit explodierenden Preisen entsteht nun eine Versorgungskrise! Wir erleben derzeit dramatische Einbrüche in vielen Ber

Nicht nur für den Aktienmarkt entsteht derzeit eine brandgefährliche Lage - denn aus der Energiekrise mit explodierenden Preisen entsteht nun eine Versorgungskrise! Wir erleben derzeit dramatische Einbrüche in vielen Bereichen der Produktion (von Chips bis zu Produktionsstops in der Metallindustrie) - und das wird sich zu einer Versorgungskrise ausweiten! Das wiederum bedeutet: wir sind in einem Umfeld der Stagflation: hohe Preise bei gleichzeitigem Mangel an Produkten! Für den Aktienmarkt ist das kein gutes setup. Die Frage ist: ist dieses stagflationäre Umfeld im Ansatz bereits eingeprteist? Eher nicht. Daher sind die Märkte trotz einer bald besseren Saisonalität derzeit gefährdet für eine weitaus heftigere Korrektur als das, was wir bisher in diesem Jahr gesehen haben..

