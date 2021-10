Modern Plant Based Foods veröffentlicht Top-News! Beendet die Aktie jetzt Ihre kleine Korrektur und testet in Kürze wieder die Jahreshochs?

Die Aktie der Modern Plant Based Foods (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9), musste in der zurückliegenden Woche einen kleineren Rückschlag hinnehmen und wies eine Korrekturausdehnung bis zum vorgeschalteten Unterstützungsbereich um 1,20 Euro auf. Von diesem Supportlevel aus kann nun allerdings eine großflächige Erholungsbewegung einsetzen, unter der Prämisse natürlich, daß die Widerstandslinie um 1,50 Euro in den kommenden Tagen überwunden werden wird.

Einen ersten Schritt in diese Richtung konnte man am Freitag erkennen, als die Aktie nach Publizierung einer ausgezeichneten News um 10% nach oben schoß. Wegen der Brisanz des Mitgeteilten sind weitere erhebliche Kurszuwächse in der anstehenden Woche durchaus wahrscheinlich.

Die Jahreshochs bei 2 Euro könnten deshalb in Kürze erneut angesteuert werden.

Der Newsflow der Gesellschaft ist imponierend. Eine Kooperation mit dem deutschen Handelsgiganten Aldi, eine Vertriebs-und E-Commercevereinbarung mit dem kanadischen Supermarktplatzhirsch Costco.ca, die vorbereitenden Gespräche mit mehreren FastFood-und Restaurantketten zur angestrebten internationalen Expansion und schließlich die Meldung vom überragenden Kommerzialisierungserfolg eines neuen Produktes im Onlineverkauf- das alles kann sich sehen lassen.



Deshalb paßt auch die Meldung vom Freitag in das positive Gesamtbild:

Modern Plant-Based Foods freut sich nämlich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Modern Seafood mit Cascadia Seaweed Corp. eine Vereinbarung hinsichtlich der Entwicklung und Herstellung einer Vielzahl pflanzlicher Produkte unterzeichnet hat, die kultivierte Meeresalgen mit den eigens entwickelten Rezepten von Modern Meat verbinden sollen. Die Partnerschaft unterstreicht das zunehmende Interesse von Einzelhändlern und Restaurants, den Verbrauchern schmackhafte und nachhaltige pflanzliche Lebensmittelalternativen anzubieten.