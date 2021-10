Blender Bites expandiert mit neuartigen Smoothie-Erzeugnissen in die wichtige Absatz-Region Ostkanada Blender Bites Limited (ISIN: CA09353K1093; WKN: A3C3Y2 ), ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von tiefgekühlten, biologischen vorportionierten Smoothie-Pucks auf pflanzlicher Basis beschäftigt, freut sich, die Einführung einer Packung mit verschiedenen seiner Green D-tox- und Vita-Smoothie-Geschmacksrichtungen in den Filialen der Costco Wholesale Corporation (Costco) in der Region Ostkanada bekannt zu geben.

Seit der Gründung im September 1983 hat sich Costco gemessen am Wert zur sechstgrößten Einzelhandelsmarke der Welt entwickelt und ist mit 815 Standorten weltweit der erfolgreichste Lebensmittelanbieter auf Mitgliedschaftsbasis der Welt.



Diese Einführung bietet dem Unternehmen die bedeutende Gelegenheit, sowohl den Bekanntheitsgrad der Marke als auch den Umsatz zu steigern.

Die vorportionierten Smoothie-Pucks von Blender Bites sind derzeit in mehr als 800 Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich, unter anderem bei den führenden Supermarktketten Loblaws, Sobeys, IGA, Safeway, Save On Foods, Whole Foods Market und Buy-Low Foods. Die Aufnahme der Region Ostkanada von Costco in diese renommierte Liste wird dazu beitragen, das organische Wachstum und den Marktanteil des Unternehmens zu erhöhen sowie eine breitere Verbraucherbasis zu erreichen.

Je nachdem ob die Einführung in der Region Ostkanada von Costco erfolgreich ist, wird das Unternehmen die Möglichkeit sondieren, seine Vertriebsreichweite durch Standorte in anderen Costco-Regionen in Nordamerika zu erweitern.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes "Easy Smoothie"-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält.