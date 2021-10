GOLDMAN SACHS stuft Engie auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: Engie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15,80

Kursziel alt: 16,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie von 16,30 auf 15,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2023 an. Er verwies auf die gestiegenen Energiepreise. Das niedrigere Kursziel für die Aktie des Versorgers begründete er indes mit der Branchenbewertung./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.