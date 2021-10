Breite Unternehmensallianz fordert Umsetzungsoffensive für Klimaneutralität in Deutschland +++ Mittelständler Stiebel Eltron hat unterzeichnet +++ (FOTO)

Holzminden (ots) - Zum Auftakt der Sondierungsverhandlungen fordert eine breite Allianz deutscher Unternehmen aus allen Schlüsselsektoren der Wirtschaft eineambitionierte sektorübergreifende Klimapolitik, die den Zielen des PariserKlimaschutzabkommens gerecht wird. Auch Stiebel Eltron, Herstellerumweltfreundlicher Haus- und Systemtechnik, hat unterzeichnet.Mit ihrem Appell fordern 69 Unternehmen - darunter viele Großunternehmen undVertreter des deutschen Mittelstands - die verhandelnden Parteien auf,Deutschland auf einen klaren, verlässlichen und planbaren Pfad zurKlimaneutralität zu bringen. Sie fordern von der neuen Bundesregierung,innerhalb der ersten 100 Tage eine Umsetzungsoffensive für Klimaneutralitätaufzusetzen. Damit setzen deutsche Unternehmen ein deutliches Signal fürambitionierten Klimaschutz in der neuen Legislaturperiode.

Dr. Nicholas Matten, Geschäftsführer von Stiebel Eltron, sagt: "Ohne Wärmewendewird die Energiewende nicht gelingen. Es ist an der Zeit, dass die Politik unddie Branche den Klimaschutz offensiv umsetzen. Nahezu alle Experten sind sicheinig, dass die Wärmepumpenheizung das umweltfreundliche Heizsystem ist, dassich auf Dauer durchsetzen wird. Bereits 2030 müssen 5 bis 6 MillionenWärmepumpen im Markt sein, 2040 15 bis 17 Millionen, um die deutschen Klimazielezu erreichen, so aktuelle Studien. Das wird nur dann möglich sein, wenn diePolitik sich klar zu dieser Ausrichtung bekennt und die notwendigenRahmenbedingungen dafür schafft - unter anderem eine Umgestaltung desEnergiepreisdesigns. Elektrifizierung und damit Dekarbonisierung muss sichlohnen, dafür braucht es einen fairen Strompreis."Unter den beteiligten Firmen sind namhafte Vertreter aus allen relevantenBranchen und Schlüsselindustrien: neben Stiebel Eltron aus dem Segment Wärme,Haustechnik und erneuerbare Energien zum Beispiel Vertreter aus dem Maschinen-und Fahrzeugbau, der Grundstoff- und Chemieindustrie, der Finanzbranche sowiemittelständische und große Unternehmen aus den Bereichen Gebäude, Mobilität undHandel. Zusammen beschäftigen sie in Deutschland mehr als eine Million undweltweit über fünf Millionen Menschen und stehen für einen globalen Umsatz vonetwa einer Billion Euro"Der Klimaschutz war bei der Bundestagswahl das wahlentscheidende Thema und mussvon den Parteien bei der Bildung einer neuen Bundesregierung ganz oben auf dieAgenda gesetzt werden", sagt Prof. Dr. Michael Otto, Präsident der Stiftung 2°,Unternehmer und Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group. "Die Dekade desHandelns für den Klimaschutz hat begonnen. Die neue Bundesregierung muss jetzt