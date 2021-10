Die globalen Börsen durchlebten einen schwierigen September.

07.10.2021 - Die globalen Börsen durchlebten einen schwierigen September. In den USA liefen die Sonderregelungen für das Arbeitslosengeld aus, weshalb Millionen Bürger plötzlich ohne staatliche Unterstützung waren. US-Präsident Biden plante unterdessen den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen und spendete zudem 500 Mio. weitere Impfdosen, um die Covid-19-lmpfungen global weiter voranzutreiben. Der Kongress veröffentlichte außerdem ein Konzept zur Steuerreform, wodurch Spitzenverdiener und Unternehmen stärker belastet werden sollten. Gegen Ende des Monats führte die Diskussion um den US-Haushalt zu Unsicherheit, ein Übergangshaushalt wurde nach heftigen Diskussionen aber gebilligt, sodass ein Shutdown zumindest vorerst abgewendet werden konnte. Seitens der Fed wird erwartet, dass diese im November einen Start des Taperings verkünden wird, die Hälfte des Offenmarktausschusses rechnet zudem bereits 2022 mit einer ersten Zinserhöhung.

In China wurde weiter in einzelne Sektoren eingegriffen, wie z.B. in der Gaming Industrie. Zusätzlich spitzte sich die Situation rund um das hochverschuldete, zweitgrößte chinesische Immobilienunternehmen Evergrande zu, da die Sorge vor einem Zahlungsausfall und den damit einhergehenden möglichen Folgen die Märkte zunehmend beunruhigten.

In Europa wurde der bisher höchste Anstieg der Erzeugerpreise verzeichnet. In Deutschland wurde die Bundestagswahl Ende September mit Spannung beobachtet, aus welcher die SPD mit den meisten Stimmen als Sieger hervorging. Unterdessen wurden die Wachstumsprognose sowie die Konjunkturprognose für 2021 für Deutschland gesenkt. In Großbritannien stiegen die Preise für Gas und Energie deutlich an. Aufgrund des Mangels an LKW-Fahrern bedingt durch den Brexit und Covid-19 kam es zu dramatischen Treibstoffengpässen, welche sogar zur Schließung von Tankstellen und langen Schlangen vor noch geöffneten Tankstellen führten.



