Unsicherheit als steter Begleiter an den Märkten

Die deutschen Aktienmärkte haben die vergangene Woche uneinheitlich beendet. Die Anleger mussten einmal mehr ein heftiges Auf und Ab verkraften. Für Negativ-Impulse sorgten dabei zunehmende Inflationsängste aufgrund des erheblichen Anstiegs der Energiepreise, der Haushaltsstreit in den USA, Bedenken hinsichtlich des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande und die aus diesen Punkten resultierenden, zeitweise sehr schwachen Vorgaben der Wall Street. Auf der anderen Seite hellten stärker als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten, eine zeitweilige Entspannung bei den Energiepreisen am Donnerstag sowie versöhnliche Signale der US-amerikanischen Republikaner in Sachen Schuldenobergrenze am gleichen Tag die Stimmung immer wieder einmal auf. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.