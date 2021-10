Blender Bites nach Meldung über Expansionsbeschleunigung klarer Kauf! Aktie hat jetzt Raum bis 2 Euro!

Erst am Donnerstag wurde kommuniziert, dass Blender Bites im September eine Produktionssteigerung von 2.888 % gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres errreichen konnte und seine Produkte erstmals in mehr als 800 Einzelhandelsläden in ganz Kanada vertrieben werden.

Blender Bites ist nun landesweit in zahlreichen führenden Lebensmittelketten Kanadas erhältlich, einschließlich Whole Foods Market, Sobeys, Safeway, Save on Foods, Thrifty Foods, Foodland, IGA, Choices Markets, Buy Low und Fresh St. Market. Dies stellt eine bedeutende Präsenz im kanadischen Einzelhandel dar - eine Grundlage, von der aus das Unternehmen weiter expandieren wird.

Die steigende Nachfrage nach den hauseigenen gefrorenen Bio-Smoothie-Pucks auf dem kanadischen Markt ist äußerst vielversprechend. Die Tatsache, dass im September, in einer der schwierigsten Zeiten der Geschichte für aufstrebende Lebensmittelmarken eine so beträchtliche Steigerung der Produktionsmengen verzeichnen konnten, ist überaus vielversprechend. Dank der Börsennotierung des Unternehmens ist man jetzt seit einigen Tagen ideal aufgestellt. Der derzeitige Vertrieb an 800 Geschäftsstandorte und die Aufnahme von 3,8 Millionen $ am Kapitalmarkt bieten Blender Bites eine hervorragende Ausgangsbasis, um seine Einzelhandelspräsenz auszubauen und die Produktion zu steigern.

Blender Bites will auch kleine Neuformulierungen einiger seiner Smoothie-Produkte einführen und seine derzeitigen Rezepturen dahingehend verbessern, dass sie 15 essenzielle Vitamine und Mineralien auf pflanzlicher Basis aus ganzen Früchten und Gemüse sowie einen hohen Anteil an Ballaststoffen, energiereichen B-Vitaminen und immunstärkendem Vitamin A enthalten.