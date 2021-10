5500 Teilnehmer aus mehr als 100 Ländern, 70 Speaker in 30 Sessions - bei der zweiten Auflage der European Compliance & Ethics Conference (ECEC) war alles noch ein bisschen größer als bei der Premiere im vergangenen Jahr. Doch nicht nur die Dimensionen von Europas größter Compliance-Konferenz haben sich verändert, sondern auch die Organisation und der Rahmen der Veranstaltung: "Die Konferenz war unglaublich professionell. Die EQS Group als Gastgeber hat alles dafür getan, um die ECEC noch bekannter zu machen, dafür gebührt allen Beteiligten ein großer Dank", lobte Christian Hunt, Gründer und CEO von Human Risk und international bekannter Compliance- und Ethik-Experte. Erstmals wurden Keynotes, Vorträge, nationale Breakout-Sessions, Interviews und die Podiumsdiskussion der ECEC, die von Tania Higgins moderiert wurde, an zwei Tagen aus einem Münchner Filmstudio weltweit gestreamt - von Australien über ganz Europa bis Chile.

Welchen Wert die "ECEC 2021" als Plattform für die Compliance-Community hat, stellte mit "Transparency International"-Gründer Peter Eigen ein Urgestein der Branche in seiner Keynote heraus: "Dies ist eine sehr leistungsstarke, wichtige Gruppe. Ich hoffe, dass sich viele dieser Menschen uns anschließen - nicht nur um die Einhaltung bestehender Regeln in der eigenen Organisation zu gewährleisten, sondern auch um gemeinsam zu versuchen, diese Regeln zu verbessern." Zuvor hatte bereits Achim Weick, CEO und Gründer der EQS Group AG, in seiner Eröffnungsansprache herausgestellt: "Transparenz und Integrität schaffen das wichtigste Kapital eines Unternehmens: Vertrauen."

Auch Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel, der erste nicht-amerikanische Compliance Monitor, unterstrich die Bedeutung von ethischem Verhalten: "Ein Unternehmen allein kann das System nicht ändern. Wir müssen gemeinsam als Kartell für das Gute arbeiten, für eine Kultur des Anstands und damit gegen Bestechung und Korruption."

Dass es in dieser Hinsicht noch viel zu tun gibt, zeigte auch die Vorstellung des "Whistleblowing Report 2021", der von der Fachhochschule Graubünden in Kooperation mit der EQS Group erstellt wurde. Danach erfüllt erst jedes siebte Unternehmen in Deutschland alle Anforderungen der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebenden, die bis zum 17. Dezember 2021 in nationales Recht umgesetzt werden muss. "Wenige Monate vor dem Inkrafttreten der Richtlinie sind viele Unternehmen noch nicht ausreichend vorbereitet. Die Unternehmen sollten nun die verbleibende Zeit nutzen, um ein effizientes Meldesystem einzuführen", empfiehlt Professor Dr. Christian Hauser, der als Projektleiter verantwortlich für die Erstellung der internationalen Studie war.