Powercell sprengt heute alle Grenzen! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.10.2021, 11:32 | | 18 0 11.10.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bullen überrennen Powercell heute regelrecht. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund vier Prozent an. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Diese Marke liegt bei 13,61 EUR. Die Situation bleibt also angespannt. Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Denn diese Linie verläuft bei 19,69 EUR, sodass für Powercell Abwärtstrends gelten. Powercell liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

