Solar-Nachfrage nach Rekordjahr nochmals verdoppelt / Zolar Trendradar 2021 (FOTO)

- Trend zu größeren Solaranlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern

- Berlin Vorreiter in Sachen E-Mobilität

- Klare Präferenz: 78 Prozent der Solarkäufer entscheiden sich für PV-Anlage

plus Speicher

- Niedersachsen deutsche Solarhochburg 2021



Die Deutschen zeigen klare Kante für mehr Klimaschutz und weisen den Weg für

eine klimaneutrale Zukunft: Die Nachfrage nach Solaranlagen hat sich 2021 im

Vergleich zum Vorjahr nochmals verdoppelt, berichtet Zolar, einer der führenden

Online-Anbieter für Solarlösungen in Deutschland. Bereits 2020 gab es in der

Bundesrepublik einen Rekordzubau und eine Verdoppelung der Solarnachfrage. Mit

dem reformierten Erneuerbare-Energien-Gesetz, das am 1. Januar 2021 in Kraft

trat (EEG 2021), zeichnet sich ein klarer Trend zu immer größeren

Photovoltaikanlagen auf Privathäusern ab. Die deutlich gestiegene Anzahl

installierter Wallboxen in Kombination mit einer PV-Anlage zeigt, dass immer

mehr Eigenheimbesitzer auf E-Mobilität setzen. Für den Zolar Trendradar hat

Zolar mehr als 67.000 Anfragen von Solarinteressierten im Zeitraum vom 1.

September 2019 bis 31. August 2021 ausgewertet.









Mit dem EEG 2021 sind seit dem 1. Januar 2021 PV-Anlagen bis 30 kWp und einem

Eigenverbrauch von unter 30.000 Kilowattstunden von der EEG-Umlage befreit.

Diese Grenze lag zuvor bei 10 kWp. Seither zeichnet sich ein deutlicher Trend zu

größeren Photovoltaikdachanlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern ab. Betrug

2020 die durchschnittliche Anlagengröße 9 kWp, lag sie bis einschließlich August

2021 bereits bei 9,74 kWp. Die größten PV-Anlagen kauften 2021 Eigenheimbesitzer

in Schleswig-Holstein mit einer durchschnittlichen Größe von 11 kWp. Auf Platz

zwei und drei landen Bayern und Sachsen-Anhalt mit jeweils 10,7 und 10,5 kWp

durchschnittlicher Anlagengröße. Die kleinsten PV-Anlagen wurden 2020 und 2021

in Berlin (20: 8,6 kWp, 21: 9,4 kWp), Bremen (20: 6,2 kWp, 21: 7,4 kWp) und

Nordrhein-Westfalen (20: 8,4 kWp, 21: 9,7 kWp) gebaut.



78 Prozent wählen Solaranlage plus Stromspeicher



Bei der Wahl der Komponenten sind sich Eigenheimbesitzer deutschlandweit einig:

78 Prozent der Solarinteressierten entscheiden sich für die Kombination aus

PV-Anlage und Stromspeicher. Der Stromspeicher ermöglicht es tagsüber nicht

verbrauchten Solarstrom zu speichern und in den Abendstunden, wo es keine

Sonneneinstrahlung gibt, zu nutzen. So können Eigenheimbesitzer den

Eigenverbrauch des Solarstroms auf bis zu 80 Prozent erhöhen und steigern damit

zugleich die Wirtschaftlichkeit ihrer PV-Anlage. Rund zwölf Prozent und damit



