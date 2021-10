MorphoSys mit Kavaliersstart!

Allen Grund zur Freude haben heute MorphoSys-Aktionäre. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund vier Prozent. Auf 40,10 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 38,20 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Demnach befindet sich MorphoSys in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 59,68 EUR verläuft. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder Überraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden müssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

